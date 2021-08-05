Клуб АПЛ нацелился на форварда ЦСКА

Форвард московского ЦСКА Адольфо Гайч имеет вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге, об этом стало известно Tuttomercatoweb.

Источник информирует, что интерес к 22-летнему аргентинцу проявляет «Лидс». Руководство английского клуба хочет оформить аренду игрока до окончания сезона-2021/2022.

Сам же футболист хотел бы вернуться в итальянский чемпионат, где в прошлом сезоне выступал за «Беневенто». Адольфо принял участие в 15 матчах Серии А и отметился двумя результативными ударами.

«Армейцы» приобрели Гайча у «Сан-Лоренсо» за 8,5 миллиона евро. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до лета 2025 года.