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Россия. Премьер-лига

Гурцкая: «Салихова - сильная, а Попов - слабый, поэтому она его разорвала»

05 Августа 2021 • 11:19 Комментировать (1)
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Футбольный агент Тимур Гурцкая отреагировал на новость об уходе Дмитрия Попова с поста спортивного директора московского «Спартака». Также менеджер высказался о конфликте функционера с Заремой Салиховой, женой владельца клуба Леонида Федуна.

Гурцкая в интервью Youtube-каналу «Футбольный Биги» назвал работу Попова в «Спартаке» вредительством. Агент считает, что функционер не сделал ничего хорошего для столичного клуба.

Что касается конфликта Попова с Салиховой, Гурцкая сказал следующее: «Смешно со стороны мужика воевать с женщиной после того, как драка закончилась. Зарема - сильная, Попов - слабый. Поэтому она его разорвала».

Напомним, что накануне состоялся первый матч «Спартака» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. «Красно-белые» на своем поле принимали «Бенфику» и потерпели поражение со счетом 0:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Попов Тимур Гурцкая Зарема Салихова
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
JUMPER
05 Августа 2021 в 12:21
ай зря таки выгнали с хфермы башкира...))) он ба падгатовил каманду к лихи чимпиониф...))) привел ба кучу урунавых и усех парвал в эфропи...))) а шо они усе бегуть та от тэдова...))) вот в чём вапрос...)))
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