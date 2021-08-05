Гурцкая: «Салихова - сильная, а Попов - слабый, поэтому она его разорвала»

Футбольный агент Тимур Гурцкая отреагировал на новость об уходе Дмитрия Попова с поста спортивного директора московского «Спартака». Также менеджер высказался о конфликте функционера с Заремой Салиховой, женой владельца клуба Леонида Федуна.

Гурцкая в интервью Youtube-каналу «Футбольный Биги» назвал работу Попова в «Спартаке» вредительством. Агент считает, что функционер не сделал ничего хорошего для столичного клуба.

Что касается конфликта Попова с Салиховой, Гурцкая сказал следующее: «Смешно со стороны мужика воевать с женщиной после того, как драка закончилась. Зарема - сильная, Попов - слабый. Поэтому она его разорвала».

Напомним, что накануне состоялся первый матч «Спартака» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. «Красно-белые» на своем поле принимали «Бенфику» и потерпели поражение со счетом 0:2.