Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 112 Комментарии
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Россия. Премьер-лига

Матчи шестого тура РПЛ, вероятно, перенесут на 25 августа

04 Августа 2021 • 18:15 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Матчи шестого тура чемпионата России по футболу могут быть перенесены на 25 августа. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

По свидетельствам источника, проведение матчей шестого тура РПЛ сместят с изначально запланированных дат 28 и 29 августа на 25-е. Речь, однако, идет лишь о матчах тех команд, которые не будут принимать участия в еврокубках, где возможны варианты у «Рубина», «Сочи», и «Спартака».

Ранее наставник национальной команды России Валерий Карпин попросил перенести матчи шестого тура, чтобы у сборной было больше времени на подготовку к матчу против Хорватии в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года, запланированного на 1 сентября.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Рубин Валерий Карпин Сборная России Сочи РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Августа
18:43 · Россия. Премьер-лига
Тульский «Арсенал» поддержал идею переноса шестого тура РПЛ
18:15 · Россия. Премьер-лига
Матчи шестого тура РПЛ, вероятно, перенесут на 25 августа
18:06 · Россия. Премьер-лига
​Сёмин ответил на вопрос о задачах «Ростова» на сезон
18:01 · Россия. Премьер-лига
Семак рассказал о возможных перестановках в составе перед следующим матчем
17:44 · Россия. Премьер-лига
​«Зениту» предлагали Хамеса Родригеса слухи
17:03 · Кубок России
«Енисей» выбил «Акрон» из Кубка России
16:59 · Россия. Премьер-лига
​РПЛ получила запрос о переносе 6-го тура чемпионата
16:39 · Россия. Премьер-лига
​Влашич по-прежнему далёк от перехода в «Милан» слухи
16:22 · Россия. Премьер-лига
​Названа потенциальная зарплата Макарова в «Динамо»
16:10 · Россия. Премьер-лига
Сёмин в присутствии Карпина был представлен игрокам «Ростова» 6
15:55 · Россия. Премьер-лига
Отец Романа Ерёменко исключил возвращение сына в «Ростов»
15:42 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» рассматривал одну лишь кандидатуру Сёмина на пост главного тренера
15:24 · Россия. Премьер-лига
​«Краснодар» показал видео с первой тренировки Крыховяка видео
15:03 · Россия. Премьер-лига
​Семак оценил переход Крыховяка в «Краснодар»
15:03 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» обратился к Валерию Карпину после ухода тренера из клуба 1
Все новости
Рекомендуем
 