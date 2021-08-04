Матчи шестого тура РПЛ, вероятно, перенесут на 25 августа

Матчи шестого тура чемпионата России по футболу могут быть перенесены на 25 августа. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

По свидетельствам источника, проведение матчей шестого тура РПЛ сместят с изначально запланированных дат 28 и 29 августа на 25-е. Речь, однако, идет лишь о матчах тех команд, которые не будут принимать участия в еврокубках, где возможны варианты у «Рубина», «Сочи», и «Спартака».

Ранее наставник национальной команды России Валерий Карпин попросил перенести матчи шестого тура, чтобы у сборной было больше времени на подготовку к матчу против Хорватии в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года, запланированного на 1 сентября.