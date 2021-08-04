В переговорах между «Миланом» и ЦСКА по трансферу полузащитника Николы Влашича не наметилось никаких подвижек. Как сообщает Tuttosport, «россонери» могут обратиться к другим вариантам усиления атакующей группы, поскольку московские «армейцы» тверды в своей позиции. ЦСКА хочет сразу продать игрока за 30 миллионов евро, не желая соглашаться на варианты аренд с опциями выкупа.

Никола Влашич играет за ЦСКА с лета 2018 года. 23-летний хорватский футболист провёл за «армейцев» во всех соревнованиях 104 матча, в которых записал на свой счёт 33 гола и 20 результативных передач на партнёров.