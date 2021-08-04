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Россия. Премьер-лига

​Влашич по-прежнему далёк от перехода в «Милан» слухи

04 Августа 2021 • 16:39 Комментировать
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В переговорах между «Миланом» и ЦСКА по трансферу полузащитника Николы Влашича не наметилось никаких подвижек. Как сообщает Tuttosport,  «россонери» могут обратиться к другим вариантам усиления атакующей группы, поскольку московские «армейцы» тверды в своей позиции. ЦСКА хочет сразу продать игрока за 30 миллионов евро, не желая соглашаться на варианты аренд с опциями выкупа.

Никола Влашич играет за ЦСКА с лета 2018 года. 23-летний хорватский футболист провёл за «армейцев» во всех соревнованиях 104 матча, в которых записал на свой счёт 33 гола и 20 результативных передач на партнёров.

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Милан ЦСКА Москва Никола Влашич Трансферы футбола - лето 2021
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