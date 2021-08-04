В начале последнего месяца лета «Краснодар» усилился полузащитником Гжегожем Крыховяком. Перебравшийся из «Локомотива» поляк подписал с краснодарскими «быками» трудовое соглашение на три сезона.

На клубном канале «Краснодара» в YouTube было опубликовано видео с первой тренировки Гжегожа Крыховяка в новой команде.

Ближайший матч «Краснодар» проведёт в субботу, 7 августа. Команду Виктора Ганчаренко ждёт непростой гостевой поединок против «Зенита», становившегося чемпионом России в каждом из трёх последних сезонов.