Футбольный агент Кристоф Ютто, представляющий интересы нападающего «Монпелье» Гаэтана Лаборда, высказался о возможном переезде своего клиента в российскую Премьер-лигу.

«Интерес «Зенита» к моему клиенту? К сожалению, пока не могу сказать ничего конкретного. «Зенит» - большой клуб с отличным тренером, а Гаэтан - футболист, пользующийся большим спросом. Возможно, скоро у нас будет больше информации», - рассказал агент в интервью корреспонденту «Евро-Футбол.ру».

27-летний форвард сыграл в прошлом сезоне чемпионата Франции 38 матчей, забил 16 мячей и сделал восемь голевых передач. Его контракт рассчитан до лета 2023 года, а трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.