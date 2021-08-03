Крыховяк: «Решение о трансфере было принято за моей спиной»

Польский хавбек Гжегож Крыховяк прокомментировал свой переход из московского «Локомотива» в другой российский клуб - «Краснодар». 31-летний полузащитник заключил с «быками» трехлетнее соглашение.

«Решение о трансфере было принято за моей спиной. Но это футбол, нужно двигаться вперед. Мне было приятно быть железнодорожником», - гласит сообщение футболиста в инстаграм-аккаунте.

Цвета «Локомотива» Гжегож защищал с 2018 по 2021 год. В прошлом сезоне российской Премьер-лиги поляк провел 26 поединков, забил девять голов, отдал три результативные передачи и получил восемь желтых карточек. Один раз игрок был удален с поля.