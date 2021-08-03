«Скорее всего, его уже пустили на запчасти»: у футболиста ЦСКА угнали автомобиль

У исландского защитника Хёрдура Магнуссона, выступающего за столичный ЦСКА, украли автомобиль марки Hyundai Tucson. Машину игроку предоставил один из спонсоров «армейцев».

«Автомобиль был припаркован возле дома водителя. Он два дня не выходил на улицу, после чего обнаружил пропажу машины. Он очень огорчился, ведь подумал, что ему придется выплачивать компенсацию.

Полиция сообщила, что мой автомобиль попал на камеры наблюдения на выезде из Москвы. Скорее всего, его уже пустили на запчасти», - передает слова игрока dv.is.

В настоящий момент Хёрдур восстанавливается после травмы, полученной в апреле.