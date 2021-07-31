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Россия. Премьер-лига

Ультиматум Крыховяка: Стало известно, почему игрок пропустил матч с ЦСКА

31 Июля 2021 • 23:56 Комментировать
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Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк поставил ультиматум московскому клубу, передаёт «Спорт-Экспресс».

Как сообщает источник, руководство «Локомотива» в лице Томаса Цорна и Ральфа Рангника решило расстаться с поляком из-за его высокой зарплаты. Сам игрок выразил желание перейти в «Краснодар», однако предложение «быков» не устроило московский клуб.

В связи с этим, Крыховяк решил пойти на ультиматум и в пятницу, 29 июля, отказался принимать участие в тренировке из-за сложившейся вокруг него ситуации и своего эмоционального состояния. Сегодня игрок не попал в заявку на победный для «Локомотива» матч с ЦСКА (2:1) и теперь неизвестно, чем закончится эта история для самого футболиста.

Также сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны «Рубина», однако сам Крыховяк не захотел переезжать в Казань.

Обновление через: 60 сек.
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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Гжегож Крыховяк
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