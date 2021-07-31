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Россия. Премьер-лига

Дмитрий Баранник: «Баринов и Миранчук не усилят «Зенит»

31 Июля 2021 • 18:15 Комментировать
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Бывший игрок «Зенита» и спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Баранник прокомментировал ситуацию в московском клубе. Ранее сообщалось, что команду может покинуть целый ряд игроков.

Баранник отметил, что со стороны трудно комментировать эту ситуацию и не исключил того, что клуб ждёт перестройка. Он отметил, что у «Локомотива» хорошая академия и предположил, что многих оттуда могут привлечь в основную команду.

Также Баранник добавил, что игроки «Локомотива» Дмитрий Баринов и Антон Миранчук не усилят «Зенит», с которым их сейчас связывают. Он считает, что они не сильнее тех игроков, которые есть в питерском клубе, пишет «РБ Спорт».

Ранее бывший президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что ему не по себе от происходящего в клубе.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Дмитрий Баранник Алексей Миранчук Дмитрий Баринов
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