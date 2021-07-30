«Краснодар» мог подписать нападающего из Примеры

Форвард «Реала Сосьедад» Виллиан Жозе мог сменить испанскую Примеру на российскую Премьер-лигу, об этом рапортует Mundo Deportivo.

Источник сообщает, что интерес к 29-летнему бразильскому футболисту проявлял «Краснодар». Стороны вели переговоры, но не смогли договориться.

Во второй половине прошлого сезона Виллиан выступал на правах аренды за «Вулверхэмптон». Бразилец провел в английской Премьер-лиге 17 поединков, записав на свой счет один забитый мяч.

Контракт Жозе с «Реалом Сосьедад» рассчитан до конца июня 2024 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 18 миллионов евро.