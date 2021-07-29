В «Спартаке» отрицают конфликт с Кутателадзе

В московском «Спартаке» отреагировали на информацию о претензиях со стороны представителей грузинского нападающего Николоза Кутателадзе. Ранее стало известно, что форвард недоволен своим исключением из заявки команды на этот сезон.

«Идет нормальный конструктивный диалог. Никаких подобных писем «Спартак» не получал», - рассказал пресс-атташе «красно-белых» Ярослав Кулёмин в интервью Sport24.

Напомним, что грузинский футболист перебрался в московский клуб два года назад. Оба сезона нападающий отыграл за молодежный состав «красно-белых». Николоз принял участие в 41 встрече и отметился 15 результативными ударами.