Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы Ставки
💡 Новая версия сайта "Евро-футбол.ру"
Россия. Премьер-лига

В «Спартаке» отрицают конфликт с Кутателадзе

29 Июля 2021 • 12:36 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

В московском «Спартаке» отреагировали на информацию о претензиях со стороны представителей грузинского нападающего Николоза Кутателадзе. Ранее стало известно, что форвард недоволен своим исключением из заявки команды на этот сезон.

«Идет нормальный конструктивный диалог. Никаких подобных писем «Спартак» не получал», - рассказал пресс-атташе «красно-белых» Ярослав Кулёмин в интервью Sport24.

Напомним, что грузинский футболист перебрался в московский клуб два года назад. Оба сезона нападающий отыграл за молодежный состав «красно-белых». Николоз принял участие в 41 встрече и отметился 15 результативными ударами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Николоз Кутателадзе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
JUMPER
29 Июля в 13:04
оооо...опеть скандал в в корытном королевстве...))) ждемс коминтарий салиховой...))) пущай прояснить ситуёвину...)))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Июля
14:39 · Россия. Премьер-лига
Шварц рассказал о возможных перестановках в центре обороны команды
14:28 · Россия. Премьер-лига
«Самара-Арена» примет не более полутысячи болельщиков на матче второго тура чемпионата
14:03 · Россия. Премьер-лига
Шварц: «Уфа» – это серьёзная команда»
14:00 · Россия. Премьер-лига
Шварц высказался о возможных трансферах «Динамо»
13:47 · Россия. Премьер-лига
Широков: «Можно ввести ограничения на качество легионеров»
12:53 · Россия. ФНЛ
«Енисей» уволит Алфёрова с поста главного тренера
12:36 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» отрицают конфликт с Кутателадзе
12:18 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, сколько получит Николич в случае увольнения из «Локомотива»
12:07 · Россия. Премьер-лига
Джикия близок к подписанию нового контракта со «Спартаком»
11:58 · Россия. Премьер-лига
Кутателадзе может подать жалобу на «Спартак», если его не включат в заявку на сезон
11:33 · Россия. Премьер-лига
Григалава - об уходе из «Арсенала»: «Значит, я не подхожу команде»
10:21 · Россия. Премьер-лига
«Он высокомерно выразился в адрес «Арсенала»: Григалава рассказал о стычке с Василием Березуцким
10:09 · Россия. Премьер-лига
Меркулов обратился к «Рубину» после переезда в Хорватию
09:26 · Россия. Премьер-лига
«Гремио» договорился с нападающим «Спартака»
28 Июля
23:54 · Россия. Премьер-лига
Крыховяк может оказаться в «Краснодаре» слухи
Все новости