«Он высокомерно выразился в адрес «Арсенала»: Григалава рассказал о стычке с Василием Березуцким

Грузинский защитник Гиа Григалава, покинувший тульский «Арсенал» по завершении трудового соглашения, вспомнил о стычке с Василием Березуцким после поединка Кубка России против столичного ЦСКА. Игра прошла в сезоне-2020/2021 и завершилась победой «армейцев» со счетом 2:1.

«В подтрибунке была неразбериха. Березуцкий позволил себе высокомерно выразиться в адрес «Арсенала». Я не мог молчать. Но драки не было», - передает слова футболиста Sport24.

Напомним, что Василий Березуцкий покинул тренерский штаб ЦСКА в середине апреля. Спустя некоторое время стало известно, что специалиста пригласили на работу в «Краснодар». Он пополнил тренерский штаб Виктора Ганчаренко.