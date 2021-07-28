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Россия. Премьер-лига

Червиченко: «Жиго должен зарабатывать меньше, чем Джикия»

28 Июля 2021 • 16:18 Комментировать
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался по поводу продления контракта с защитником московского клуба Самуэлем Жиго, передаёт Sport24. Сообщается, что француз хочет зарабатывать больше денег по новому соглашению.

Червиченко заявил, что Жиго является хорошим защитником, однако запрашиваемые три миллиона евро в год ему смогут заплатить только в «Спартаке». Он считает, что француз должен зарабатывать меньше, чем другой защитник «красно-белых» Георгий Джикия, так как он никогда не будет играть за сборную России.

Также экс-президент добавил, что «Спартак» может ошибиться с выбором нового защитника, если не сумеет продлить контракт с Жиго.

Ранее сообщалось, что московский клуб заинтересовался хорватским защитником Йосипом Юрановичем.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Червиченко Самуэль Жиго
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