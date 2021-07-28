«Спартак» заинтересовался защитником сборной Хорватии

Защитник Йосип Юранович, права на которого принадлежат польской «Легии», может продолжить карьеру в российской Премьер-лиге. Об этом сообщается в твиттер-аккаунте Football Daily.

В подписании 25-летнего хорвата заинтересован московский «Спартак». Кроме «красно-белых», на игрока сборной Хорватии претендуют «Фиорентина» и шотландский «Селтик».

В польском клубе защитник играет с 2020 года. Его трудовое соглашение рассчитано до середины 2023 года. Трансферная стоимость Юрановича оценивается в 2,5 миллиона евро.

В минувшем розыгрыше чемпионата Польши Йосип провел 26 поединков, отметившись голом и восемью ассистами.