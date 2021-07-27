«Спартак» интересуется правым защитником «Порту»

«Спартак» проявляет интерес к защитнику «Порту» Вилсону Манафе, передаёт «Спорт-Экспресс». Сообщается, что московский клуб уже контактировал с португальцами по поводу возможного трансфера игрока. Как сообщает источник, переговоры между клубами продолжаются.

Напомним, что Манафа стал игроком «Порту» в 2019 году, перейдя из «Портимоненсе». Сумма трансфера неизвестна. За это время он сыграл 110 матчей, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач. Игрок может сыграть на обоих флангах защиты.

Ранее сообщалось, что «Спартак» интересуется полузащитником «Бенфики» Габриэлем, однако позже данную информацию опровергли.