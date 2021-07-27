«Спартак» не будет подписывать Габриэля

Московский «Спартак» официально опроверг информацию о возможном трансфере хавбека «Бенфики» Габриэля.

Пресс-атташе «красно-белых» Ярослав Кулемин прокомментировал в беседе со «Спорт-Экспресс» информацию о якобы имеющихся у клуба намерениях подписать игрока лиссабонских «орлов».

«К нам уже весь состав «Бенфики» на словах отправили. Нет, Габриэлем мы не интересуемся», - заявил официальный представитель столичного «Спартака».

Отметим, что 27-летний Габриэль выступает на позиции опорного полузащитника. В прошлом сезоне он провёл за «орлов» 32 матча во всех турнирах, записав себе на счёт 1 мяч и 2 ассиста.