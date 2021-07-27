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Россия. Премьер-лига

Брага: «Карпин хочет менять календарь РПЛ как Черчесов или как Капелло?»

27 Июля 2021 • 17:00 Комментировать
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Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал просьбу Валерия Карпина перенести в интересах сборной России шестой тур РПЛ, запланированный на 28-29 августа.

- Я думаю, что составители календаря РПЛ заранее знали даты матчей сборной России. В других чемпионатах последний тур перед перерывом на сборные тоже в последние выходные августа, так почему в России должно быть иначе? И на какое время переносить шестой тур? На февраль? На декабрь? Или сдвигать его на несколько дней раньше, когда будут проходить последние матчи квалификации еврокубков? Карпин хочет менять календарь как Черчесов или как Капелло? Только раньше это не приносило сборной положительных результатов.

Что думаю о совмещении постов в клубе и сборной? Мне не очень нравится такой вариант, но Карпин уже несколько лет тренирует «Ростов», а значит, много раз готовился к матчам против других клубов и хорошо изучил их футболистов. У Карпина будет меньше времени для сборной, но он и так много знает о российском футболе, тогда как зарубежный тренер сначала знал бы только нескольких игроков в лучшем случае. 

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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Капелло Валерий Карпин Сборная России Станислав Черчесов Чемпионат России Микаэль Брага
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Nignatev192
27 Июля в 20:14
как же он в открытую нас ненавидитт!
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