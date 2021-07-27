Михайлов: «Европейский футбол на несколько ступеней впереди российского»

18-летний полузащитник «Зенита» Ярослав Михайлов, перебравшийся на условиях аренды в «Шальке», провёл параллели между российским футболом и европейским.

«Европейский футбол сейчас на несколько ступеней опережает российский. Здесь на тренировках к тебе более требовательны, чем в России», - цитирует новичка «горняков» издание Sport24.

Юный игрок также добавил, что в «Шальке» шефство над ним взял исландец Виктор Палссон, который регулярно подсказывает ему, как правильнее двигаться по полю, а также помогает с решением бытовых вопросов.

Ярослав Михайлов будет представлять цвета клуба из Гельзенкирхена до 30 июня 2022 года. В этом сезоне «Шальке» выступает в Бундеслиге 2.