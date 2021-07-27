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Россия. Премьер-лига

Джорджевич получил предложение от испанского клуба

27 Июля 2021 • 10:25 Комментировать
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Экс-игрок московского «Локомотива» и петербургского «Зенита» Лука Джорджевич в интервью «Рейтингу Букмекеров» высказался о вариантах продолжения карьеры.

27-летний черногорский нападающий, который в данный момент находится в статусе свободного агента, поведал о том, что интерес к нему проявляют из европейских чемпионатов. По словам Луки, у него есть предложение от испанского клуба.

Ранее нападающий заявлял, что в подписании контракта с ним заинтересованы два российских клуба.

В минувшем розыгрыше российской Премьер-лиги черногорец провел 14 поединков в составе тульского «Арсенала» и отметился двумя голами.

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Евро-Футбол.Ру,
Лука Джорджевич Трансферы футбола - лето 2021
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