Дзюба хотел вызвать Карпина на дуэль, а тренер не хотел встречаться с игроком: История отношений капитана сборной России и её нового главного тренера

Одна из главных интриг в назначении Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России – это будущее в команде Артёма Дзюбы. Известно, что у наставника и футболиста не лучшие отношения. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает историю.

В 2008 году Валерий Карпин занял должность генерального директора «Спартака», в основу которого пытался пробиться молодой нападающий, воспитанник Артём Дзюба. В апреле 2009-го «красно-белые» вновь сменили тренера. Этот пост занял как раз Карпин. В дебютном матче против «Терека» Дзюба вышел в стартовом составе и сделал голевую передачу на Веллитона. В матче против «Рубина» форвард остался в запасе, с «Динамо» вышел на замену, а затем вернулся в основу и забил в двух матчах подряд – «Сатурну» и «Томи».

Первый конфликт случился летом 2009 года. По легенде, во время сборов «Спартака» Быстров в своём номере играл в карты с Баженовым и Дзюбой. Хозяин отлучился, а вернувшись, обнаружил пропажу то ли 23, то 15 тысяч рублей. Подозреваемыми были Баженов и Дзюба, капитан «красно-белых» Мартин Йиранек предложил вывернуть карманы, и якобы искомая сумма оказалась как раз у нынешнего форварда «Зенита». После этого «Спартак» избавился от воспитанника, отправив его на перевоспитание в аренду в «Томь». Сам Дзюба обиделся и на Быстрова, и на Карпина.

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В «Томи» Дзюба провёл полгода, вернулся в «Спартак», сыграл чуть более 30 минут и вновь уехал в сибирский город. Возвращение в стан «красно-белых» получилось удачным. Дзюба сразу же вышел в основном составе на матч Лиги Европы против «Базеля» в гостях и отметился голом, потом сделал результативную передачу в домашнем поединке со швейцарцами. В том переходном сезоне Дзюба за «Спартак» забил 11 голов в 41 матче Премьер-лиги. Правда, Карпин использовал его скорее в роли «десятки», потому впереди конкурировали и забивали Веллитон, Эменике, Ари. Кстати, интересно, что в том сезоне, когда «Спартак» в Санкт-Петербурге в меньшинстве обыграл «Зенит» со счётом 3:2, Дзюба вышел на поле с капитанской повязкой.

Тем не менее нельзя говорить, что отношения между Дзюбой и Карпиным были хорошими. Сам форвард позже рассказывал, что перед второй арендой в «Томь» тренер буквально заставил продлить контракт, обещая в ином случае «сгноить» и «зарыть» нападающего, чтобы он больше нигде не всплыл. Сам Карпин на встречах с болельщиками намекал, что Дзюба играет во многом из-за лимита. Правда, публично тренер позже опровергал наличие конфликта.

Как известно, в 2012 году «Спартак» недолго возглавлял Унаи Эмери. Испанец не слишком высоко котировал Дзюбу, и тот напоследок произнёс свое великое «тренеришка» по отношению к будущему неоднократному триумфатору Лиги Европы. Однако позже форвард говорил в интервью, что к уходу Эмери приложил руку Карпин. Как известно, новый тренер сборной России вернулся на пост наставника «Спартака» после увольнения баска в ноябре 2012-го. Следующим летом при Карпине Дзюба вновь был отправлен в аренду в «Ростов», а вернулся уже в команду, которую возглавлял Мурат Якин.

Однако на этом отношения между Карпиным и Дзюбой не завершились. Их самая эпичная встреча случилась, когда первый возглавлял «Армавир», а второй уже защищал цвета «Зенита». По словам очевидцев, Карпин решил спросить у Дзюбы за его слова в интервью: «Ты что там разговорился?» Форвард ответил: «Что? Сейчас я тебе панамку поправлю». К счастью, драка не состоялась, а сам Карпин позже лишь рассмеялся, услышав эту историю, назвав её «бредом сумасшедшего».

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Карпин возглавил «Ростов». С тех пор Дзюба в составе «Зенита» провёл 5 матчей и отличиться сумел лишь в одном. Правда, тогда «сине-бело-голубые» победили 6:1, а Дзюба заработал 2 пенальти, оба реализовал и прибавил ещё один гол с игры. В составе тульского «Арсенала» форвард также успел провести один матч против Карпина-тренера, который завершился со счётом 2:2, а форвард отметился дублем.

После этого стороны не конфликтовали. Дзюба лишь на шуточный вопрос о том, кого вызвал бы на дуэль, назвал Карпина. Тренера в свою очередь спрашивали, здоровается ли он с форвардом, а наставник ответил: «Нет. Мы и не встречаемся». Теперь именно Карпин и решит, надо ли ему встречаться с Дзюбой.