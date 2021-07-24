Радимов высказался о лимите на легионеров в РПЛ

Рулевой второй команды «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о лимите на легионеров в российской Премьер-лиге.

«Что касается лимита на легионеров, я бы его ослабил. Если ты умеешь играть в футбол, то будешь востребован», - приводит слова специалиста издание «Спорт-экспресс».

В настоящий момент действует лимит «8 легионеров + 17 россиян» в заявке на чемпионат России.

Новый сезон российской Премьер-лиги стартовал в пятницу, 23 июля, матчем между «Ростовом» и московским «Динамо». Встреча завершилась победой столичного коллектива со счетом 2:0.