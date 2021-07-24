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Радимов высказался о лимите на легионеров в РПЛ

24 Июля 2021, 16:07,

Рулевой второй команды «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о лимите на легионеров в российской Премьер-лиге.

«Что касается лимита на легионеров, я бы его ослабил. Если ты умеешь играть в футбол, то будешь востребован», - приводит слова специалиста издание «Спорт-экспресс».

В настоящий момент действует лимит «8 легионеров + 17 россиян» в заявке на чемпионат России.

Новый сезон российской Премьер-лиги стартовал в пятницу, 23 июля, матчем между «Ростовом» и московским «Динамо». Встреча завершилась победой столичного коллектива со счетом 2:0.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Владислав Радимов
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Комментарии (1)
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0
don sangre
24 Июля 2021, 16:13
Надо вообще убрать лимит
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