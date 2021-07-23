«Уфа» представила новую форму на сезон-2021/2022

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23 Июля 2021, 11:39,
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В официальном твиттер-аккаунте «Уфы» опубликовано видео с презентацией новой формы команды на следующий сезон. Клуб представил сразу три комплекта игровой экипировки.
Домашняя форма сделана в фиолетовом цвете с небольшими светлыми вставками. Еще два комплекта представлены в черном и белом цветах.
В минувшем розыгрыше российской Премьер-лиги уфимский коллектив финишировал на 13 месте в турнирной таблице.
В стартовом туре нового сезона чемпионата России «Уфа» на выезде сыграет против столичного ЦСКА. Поединок пройдет в воскресенье, 25 июля, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.
Представляем новую форму ФК «Уфа» на сезон 2021/22 pic.twitter.com/cfKkUeWaJb— ФК УФА (@UfaFc) July 23, 2021
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Уфа