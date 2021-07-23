«Уфа» представила новую форму на сезон-2021/2022

В официальном твиттер-аккаунте «Уфы» опубликовано видео с презентацией новой формы команды на следующий сезон. Клуб представил сразу три комплекта игровой экипировки.

Домашняя форма сделана в фиолетовом цвете с небольшими светлыми вставками. Еще два комплекта представлены в черном и белом цветах.

В минувшем розыгрыше российской Премьер-лиги уфимский коллектив финишировал на 13 месте в турнирной таблице.

В стартовом туре нового сезона чемпионата России «Уфа» на выезде сыграет против столичного ЦСКА. Поединок пройдет в воскресенье, 25 июля, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.