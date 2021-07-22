Онопко: «Дзагоев сможет принести пользу ЦСКА, таких игроков мало в России»

Тренер Виктор Онопко, ранее поработавший в московском ЦСКА, прокомментировал известие о продлении контракта с полузащитником Аланом Дзагоевым.

«Правильное решение. Он - лидер, думаю, что сможет принести большую пользу ЦСКА. Таких футболистов мало в России», - поведал специалист в интервью «Спорт-экспрессу».

Новый контракт 31-летнего футболиста с «армейцами» рассчитан до лета 2023 года. Цвета московского коллектива Дзагоев защищает с 2008 года.

В минувшем сезоне Премьер-лиги Алан принял участие в 15 встречах, записав на свой счет два забитых мяча и одну голевую передачу.