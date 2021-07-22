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Смородская назвала явного фаворита РПЛ

22 Июля 2021, 10:41,

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о том, кто станет триумфатором нового сезона российской Премьер-лиги. Ее слова приводит РБК.

Смородская считает петербургский «Зенит» явным фаворитом чемпионата России. Она уверена, что подопечные Сергея Семака защитят свой титул.

Напомним, что «сине-бело-голубые» три раза подряд становились чемпионами России.

Новый сезон стартует в пятницу, 23 июля. «Зенит» проведет первый поединок в чемпионате против подмосковных «Химок». Встреча состоится 24 июля, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зенит, Ольга Смородская
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