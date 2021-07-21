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Влашич просит ЦСКА отпустить его в «Милан»

21 Июля 2021, 19:57,

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич просит московский клуб отпустить его в «Милан», передаёт Corriero dello Sport. Хорват надеется, что «армейцы» пойдут на уступки в переговорах с итальянским клубом.

Ранее сообщалось, что ЦСКА намерен выручить за трансфер футболиста 30 миллионов евро. «Милан», в свою очередь, хочет взять игрока в аренду за пять миллионов евро с последующим правом выкупа за пять млн евро и бонусы. Сам полузащитник хотел бы продолжить карьеру в Серии А.

Напомним, что Влашич стал игроком ЦСКА в 2019 году, перейдя из «Эвертона» за почти 16 миллионов евро. Ранее хорват опроверг информацию о своём переходе в миланский клуб.

 

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: ЦСКА Москва, Милан, Никола Влашич
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