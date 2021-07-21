ЦСКА заявил Гогуа для участия в РПЛ

Защитник ЦСКА Седрик Гогуа в следующем сезоне будет выступать за московский клуб. Об этом свидетельствует заявка «армейцев» на сезон 2021/22, опубликованная на сайте РПЛ.

Ранее агент Гогуа Дмитрий Селюк отмечал, что контракт между игроком и клубом может быть расторгнут, если его клиента не включат в заявку на следующий сезон.

Напомним, что ивуариец стал игроком ЦСКА в 2019 году, перейдя из «Тамбова» за 400 тысяч евро. В составе «армейцев» он сыграл всего пять матчей, в которых забил один гол. В прошлом сезоне он выступал за «Ротор» на правах аренды.

Ранее сообщалось, что защитник ЦСКА Игорь Дивеев может продолжить карьеру в Серии А.