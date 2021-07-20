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Защитник ЦСКА может перейти в итальянский клуб

20 Июля 2021, 23:29,

Центральный защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев может продолжить карьеру в итальянской Серии А. Игроком интересуется «Болонья». Об этом сообщает Calcioline.

По данным источника, Риккардо Бигон, спортивный директор итальянского клуба, оценивает шансы игрока на переход в «Болонью». Бигон хочет понять, подойдет ли Дивеев под игровую модель Синише Михайловича, рулевого «Болоньи».

Сообщается, что «Болонья» не готова платить за Дивеева более пяти миллионов евро, что может не устроить московский клуб. Игроку всего 21, его в Москве рассматривают как игрока на годы вперёд.

В прошлом сезоне за ЦСКА Дивеев провел 23 матча, отметился 2 голами и 2 голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: ЦСКА Москва, Болонья, Трансферы футбола - лето 2021, Игорь Дивеев
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