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Агент: «Семёнов останется в «Ахмате»

21 Июля 2021, 15:06,

Защитник «Ахмата» Андрей Семёнов продолжит выступления за свой нынешний клуб. Об этом сообщил агент Сергей Базанов, который представляет интересы футболиста, пишет «РБ Спорт».

Он отметил, что Семёнов остается в грозненском клубе. Также Базанов заявил, что предложений по поводу перехода игрока не было, а сам агент ни с кем не разговаривал.

Также агент добавил, что интерес со стороны «Локомотив» утих.

Напомним, что Семёнов является игроком «Ахмата» с 2014 года. В составе грозненского клуба он сыграл 214 матчей, забил шесть голов и четыре раза ассистировал партнерам. Его контракт действует до июня 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Ахмат, Андрей Семёнов
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