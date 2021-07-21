Агент: «Семёнов останется в «Ахмате»

Защитник «Ахмата» Андрей Семёнов продолжит выступления за свой нынешний клуб. Об этом сообщил агент Сергей Базанов, который представляет интересы футболиста, пишет «РБ Спорт».

Он отметил, что Семёнов остается в грозненском клубе. Также Базанов заявил, что предложений по поводу перехода игрока не было, а сам агент ни с кем не разговаривал.

Также агент добавил, что интерес со стороны «Локомотив» утих.

Напомним, что Семёнов является игроком «Ахмата» с 2014 года. В составе грозненского клуба он сыграл 214 матчей, забил шесть голов и четыре раза ассистировал партнерам. Его контракт действует до июня 2022 года.