Новая форма «Ахмата» на сезон-2021/2022

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20 Июля 2021, 11:51,
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Грозненский «Ахмат» провел презентацию новой игровой формы, в которой команда будет выступать в следующем сезоне. Об этом сообщается в официальном твиттер-аккаунте клуба.
Техническим партнером грозненского коллектива выступает компания Macron.
По итогам минувшего сезона «Ахмат» финишировал на 11 месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Чемпионом страны в третий раз подряд стал петербургский «Зенит».
В стартовом туре нового розыгрыша Премьер-лиги грозненцы на выезде встретятся с самарскими «Крыльями Советов». Поединок пройдет 25 июля и начнется в 19:00 по московскому времени.
В сезоне 2021/2022 «Ахмат» будет выступать в игровой форме, предоставленной компанией «Macron» @MacronSports , которая стала техническим спонсором команды. https://t.co/MFihYNIuC8 pic.twitter.com/sea7j3ACTw— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) July 19, 2021
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ахмат