Новая форма «Ахмата» на сезон-2021/2022

Грозненский «Ахмат» провел презентацию новой игровой формы, в которой команда будет выступать в следующем сезоне. Об этом сообщается в официальном твиттер-аккаунте клуба.

Техническим партнером грозненского коллектива выступает компания Macron.

По итогам минувшего сезона «Ахмат» финишировал на 11 месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Чемпионом страны в третий раз подряд стал петербургский «Зенит».

В стартовом туре нового розыгрыша Премьер-лиги грозненцы на выезде встретятся с самарскими «Крыльями Советов». Поединок пройдет 25 июля и начнется в 19:00 по московскому времени.