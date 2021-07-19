Сёмин: «Не могу сказать, пройдет ли «Спартак» «Бенфику»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин пока не готов ответить, пройдёт ли московский «Спартак» в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов, передаёт Sport24. Об этом он сообщил, комментируя результаты жеребьёвки третьего квалификационного раунда, в котором российский клуб сыграет против португальской «Бенфики».

Сёмин отметил, что не может сказать, пройдёт ли московский клуб португальцев. Однако он добавил, что новый главный тренер «Спартака» Руй Витория отлично знает португальский футбол. Кроме того, он работал в «Бенфике», что может послужить большим плюсом для вице-чемпионов России.

Напомним, что ранее состоялась жеребьёвка третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

Также своих возможных соперников в третьем раунде квалификации Лиги конференций узнали «Рубин» и «Сочи».