Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2021-2022
Сделать ставку
﻿

Стали известны возможные соперники «Рубина» и «Сочи» в третьем раунде квалификации Лиги конференций

19 Июля 2021, 15:56,

Сегодня, 19 июля, состоялась жеребьёвка третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Чемпионат России в данном турнире представляют казанский «Рубин» и «Сочи».

«Рубину» в третьем раунде достанется победитель пары «Судува» (Литва) - «Ракув» (Польша). «Сочи», которому предстоит ещё две игры против азербайджанского клуба «Кешля», в случае победы сыграет против команды-победителя в паре «Партизан» (Сербия) - ДАК 1904 (Словакия).

Напомним, что ранее состоялась жеребьёвка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Московскому «Спартаку» в соперники досталась португальская «Бенфика».

0
Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Рубин, Сочи, Лига конференций
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
​Месси и «Барселона» договорились о контракте на 5 лет
​Месси и «Барселона» договорились о контракте на 5 лет  
​Россияне включили Дзюбу в топ-3 лучших игроков Евро-2020 – ВЦИОМ
​Россияне включили Дзюбу в топ-3 лучших игроков Евро-2020 – ВЦИОМ  
Хочется верить, что Бердыев – запасной вариант для РФС
Хочется верить, что Бердыев – запасной вариант для РФС  
Первый трофей сезона уезжает в Санкт-Петербург! «Зенит» разгромил «Локомотив» в матче за Суперкубок России
Первый трофей сезона уезжает в Санкт-Петербург! «Зенит» разгромил «Локомотив» в матче за Суперкубок России  
Колосков: «У нас нет тренера сильнее Черчесова»
Колосков: «У нас нет тренера сильнее Черчесова»  
Популярные материалы
​Арбитр ВАР объяснил, почему не вмешался в эпизод с нашумевшим пенальти на Стерлинге
​Арбитр ВАР объяснил, почему не вмешался в эпизод с нашумевшим пенальти на Стерлинге
РФС определился с преемником Черчесова в сборной России
РФС определился с преемником Черчесова в сборной России
​Новый тренер сборной России, Месси остаётся в «Барселоне» на пять лет, а Абрамович вкладывает деньги в громкий трансфер – в главных слухах недели
​Новый тренер сборной России, Месси остаётся в «Барселоне» на пять лет, а Абрамович вкладывает деньги в громкий трансфер – в главных слухах недели
5 футболистов, которые стали открытиями Евро-2020
5 футболистов, которые стали открытиями Евро-2020
Реформа в российском футболе: РПЛ хотят перевести на швейцарскую систему
Реформа в российском футболе: РПЛ хотят перевести на швейцарскую систему


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 2000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 2000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола