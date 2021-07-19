Стали известны возможные соперники «Рубина» и «Сочи» в третьем раунде квалификации Лиги конференций

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19 Июля 2021, 15:56,
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Сегодня, 19 июля, состоялась жеребьёвка третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Чемпионат России в данном турнире представляют казанский «Рубин» и «Сочи».
«Рубину» в третьем раунде достанется победитель пары «Судува» (Литва) - «Ракув» (Польша). «Сочи», которому предстоит ещё две игры против азербайджанского клуба «Кешля», в случае победы сыграет против команды-победителя в паре «Партизан» (Сербия) - ДАК 1904 (Словакия).
Напомним, что ранее состоялась жеребьёвка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Московскому «Спартаку» в соперники досталась португальская «Бенфика».
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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
|Теги: Рубин, Сочи, Лига конференций