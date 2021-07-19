Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2021-2022
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Черчесов не контактировал с клубами РПЛ

19 Июля 2021, 09:19,

Экс-наставник сборной России Станислав Черчесов не вел переговоров с московским ЦСКА о возможном сотрудничестве, об этом рапортует «Спорт-экспресс».

Также сообщается, что 57-летний специалист не выходил на контакт с другими клубами Премьер-лиги.

Ранее в СМИ появилась новость, что Черчесов может занять пост главного тренера «армейцев».

Станислав Саламович покинул пост рулевого сборной России 8 июля. В национальной команде он работал с 2016 года.

Под руководством Черчесова сборная России провально выступила на недавнем чемпионате Европы - 2020. Команда заняла последнее место в группе с Данией, Бельгией и Финляндией.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Станислав Черчесов
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