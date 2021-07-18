​«Зенит» пожелал Малкому удачи на Олимпийских играх

После победного для «Зенита» матча за Суперкубок России форвард Малком отправился в расположение олимпийской сборной Бразилии. Пресс-служба питерского клуба в воскресенье дополнительно проинформировала общественность об отъезде Малкома, пожелав бразильцу удачи и победы на Играх.

После победы в Суперкубке России Малком отправился в сборную Бразилии на Олимпиаду



Желаем удачи и победы pic.twitter.com/NsBzD35W0A — ФК «Зенит» (@zenit_spb) July 18, 2021

Церемония открытия Олимпийских игр в Токио пройдёт 23 июля. Впрочем, футбольный турнир на Играх стартует несколько раньше.

Олимпийская сборная Бразилии на футбольном турнире Игр в Токио выступит в одной группе с командами Германии, Кот-д’Ивуара и Саудовской Аравии. С каждой из четырёх групп в плей-офф выходят две команды.