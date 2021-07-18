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Салихова назвала российского тренера, к которому стоит присмотреться

18 Июля 2021, 11:33,

В воскресенье супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова посредством своего телеграм-канала поделилась размышлениями по поводу ситуации в России с тренерами. Салихова написала, что в последние пять лет российский футбол продолжает вертеться вокруг лишь двух специалистов – Станислава Черчесова и Курбана Бердыева. По мнению Заремы, новым лицам на тренерском поприще не позволяют раскрыться агентские монополии.

Салихова советует присмотреться к Игорю Черевченко, работающему в «Химках».

«Черевченко хуже только тем, что его никто не лоббирует и не организовывает мощных пиар - компаний. Дай ему футболистов повыше классом, уверена, он покажет интересный футбол», - написала Салихова.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Химки, Игорь Черевченко, Зарема Салихова
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