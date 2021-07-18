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Сабитов: «Суперкубок – безалкогольный трофей»

18 Июля 2021, 00:00,

Бывший главный тренер юношеской сборной России, нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал победу «Зенита» над «Локомотивом» в Суперкубке России со счётом 3:0.

- «Зенит» взял очередной трофей, сильно не напрягаясь. Можно сколько угодно рассуждать о том, нужен Семак «Зениту» или нет, но с каждым годом он приносит питерскому клубу всё больше и больше трофеев. Именно Семак – самый титулованный российский тренер последнего времени.

Я называю Суперкубок безалкогольным трофеем. Это экранный матч перед началом чемпионата, не более того. Если ты его выигрываешь, у тебя даже нет времени отпраздновать, потому что почти сразу же начинается чемпионат. А каких-то дивидендов вроде попадания в еврокубки Суперкубок не приносит.

«Зенит» забивал не без помощи игроков «Локомотива». Первый голевой пас сделал Крыховяк, а Кузяев отличился в стиле Юрия Гаврилова – несильно внутренней стороной стопы точно в угол на мастерстве. Хорошо, что не ушёл с поля без забитого мяча Азмун, который настоящий голеадор. Не хотелось бы, чтобы у него была голевая засуха.

Третий гол «Зенита»? Видимо, Пабло и Гилерме решили, что двух пропущенных мало, поэтому подарили «Зениту» ещё один. Надо отдать должное Дзюбе – он не пожадничал в том эпизоде и сделал пас находившемуся в лучшей ситуации Ерохину. Почему Дзюба не сыграл с первых минут? Семак понял, что «Зенит» сможет выиграть Суперкубок и без Дзюбы в стартовом составе, вот и всё.

 

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Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Зенит, Локомотив Москва, Равиль Сабитов, Суперкубок России
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