Стало известно, сколько «Локомотив» заплатит за Едвая

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17 Июля 2021, 13:34,
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Московский «Локомотив» ведет переговоры с леверкузенским «Байером» по трансферу хорватского защитника Тина Едвая.
Стала известна сумма потенциальной сделки. По данным журналиста Максима Алланазарова, переход игрока обойдется «железнодорожникам» в пять-шесть миллионов евро.
Ранее Зарема Салихова заявила, что «Спартаку» предлагали купить Едвая за десять миллионов.
В минувшем розыгрыше Бундеслиги защитник провел всего три встречи, не отметившись результативными действиями.
Эксперты портала transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего исполнителя в три миллиона евро.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Локомотив Москва, Трансферы футбола - лето 2021, Тин Едвай