​Дмитрий Комбаров решил завершить карьеру

34-летний защитник Дмитрий Комбаров принял решение завершить карьеру, о чём на своих страницах сообщает sport24. Ранее бутсы на гвоздь повесит брат-близнец Дмитрия – Кирилл Комбаров. Последний начал работать в спортивном департаменте тульского «Арсенала».

Что касается Дмитрия Комбарова, то по завершению сезона 2020/2021 он покинул «Крылья Советов», за которые выступал в течение двух лет. До этого Комбаров на протяжении девяти сезонов защищал цвета московского «Спартака».

В сезоне 2020/2021 Дмитрий Комбаров провёл 33 матча и записал на свой счёт один гол.