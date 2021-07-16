Форвард «Динамо» Нжи рассказал об интересе «Спартака» и ЦСКА

Форвард Клинтон Нжи, выступающий за московское «Динамо», рассказал о том, что имел предложения от других российских клубов.

«Спартак» и ЦСКА ко мне обращались. Лично я переговоров не вел - агент рассказывал. Но тогда мне было неинтересно переезжать в Москву», - приводит слова 27-летнего камерунского нападающего Sport24.

Клинтон перебрался в Россию из чемпионата Франции, где выступал за «Марсель». Нжи подписал с «Динамо» контракт на четыре года. За переход форварда столичный клуб заплатил шесть миллионов евро.

В прошлом сезоне российской Премьер-лиги сенегалец сыграл 23 поединка, забил четыре гола и получил четыре желтые карточки.