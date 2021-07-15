​Гинер стал победителем в номинации «за вклад в развитие футбола»

В четверг прошло заседание исполкома РФС, на котором были утверждены победители в разных номинациях по итогам прошлого сезона.

Как мы уже сообщали, лучшим игроком и лучшим молодым игроком сезона 2020/2021 в России были признаны соответственно Сердар Азмун и Арсен Захарян. Сергей Семак признан лучшим тренером, а «Зенит» - лучшей командой.

Также РФС отметил Евгения Гинера. Президент ЦСКА стал победителем в номинации «за вклад в развитие футбола».

Добавим, что ЦСКА прошлый чемпионат завершил только на шестой позиции в турнирной таблице и остался без путёвки в еврокубки.