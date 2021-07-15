ЕВРО 2020   Италия - Чемпионы Европы Статистика турнира: бомбардиры

Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2021-2022
Сделать ставку
﻿

Игроки ЦСКА отказались привиться от коронавируса

15 Июля 2021, 13:07,

Игроки московского ЦСКА в полном составе отказались вакцинироваться от коронавирусной инфекции, об этом рапортует телеграм-канал «Ловите инсайд».

Источник отмечает, что во время тренировочного сбора «армейцам» было предложено сделать прививку, однако команда приняла решение не делать этого.

В стартовом туре российской Премьер-лиги ЦСКА сыграет на своем поле против «Уфы». Поединок состоится в воскресенье, 25 июля, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Напомним, что в прошлом сезоне московский коллектив занял лишь шестое место, оставшись впервые за долгое время без еврокубков.

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ЦСКА Москва
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (6)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
HG2017
15 Июля 2021, 15:26

Это снятие и дисква походу!!

1
Zenituwka
15 Июля 2021, 14:34

Молодцы. Правильно сделали.

1
Bourgignon Alex
15 Июля 2021, 13:35

Как они посмели ослушаться приказа партии? Всех на лесоповал!!!

30 000 рублей Получить Бонус для новичков ОлимпБет
5 000 рублей Забрать Бонус на ставки parimatch.ru
4
Карыч Кар
15 Июля 2021, 13:33

Сначала на свиньях надо опробовать. Они живучее коней.

2
jUMPER
15 Июля 2021, 14:00

+++

0
crocodile
15 Июля 2021, 13:16

тю.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы  
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году  
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка  
Ди Мария принёс Аргентине первую победу на Кубке Америки с 1993 года!
Ди Мария принёс Аргентине первую победу на Кубке Америки с 1993 года!  
​«Манчини – не тренер»: СМИ вспомнили давние слова Дзюбы об итальянце
​«Манчини – не тренер»: СМИ вспомнили давние слова Дзюбы об итальянце  
Популярные материалы
​Дзюба отреагировал на уход Черчесова
​Дзюба отреагировал на уход Черчесова
Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»
Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»
Арустамян назвал самого очевидного кандидата на пост главного тренера сборной России
Арустамян назвал самого очевидного кандидата на пост главного тренера сборной России
Точилин: Идеальным вариантом на место Черчесова вижу Бердыева
Точилин: Идеальным вариантом на место Черчесова вижу Бердыева
Сенников: «Отставка произошла, потому что есть другая реальная кандидатура на пост главного тренера сборной»
Сенников: «Отставка произошла, потому что есть другая реальная кандидатура на пост главного тренера сборной»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 2000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 2000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола