Игроки ЦСКА отказались привиться от коронавируса

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15 Июля 2021, 13:07,
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Игроки московского ЦСКА в полном составе отказались вакцинироваться от коронавирусной инфекции, об этом рапортует телеграм-канал «Ловите инсайд».
Источник отмечает, что во время тренировочного сбора «армейцам» было предложено сделать прививку, однако команда приняла решение не делать этого.
В стартовом туре российской Премьер-лиги ЦСКА сыграет на своем поле против «Уфы». Поединок состоится в воскресенье, 25 июля, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.
Напомним, что в прошлом сезоне московский коллектив занял лишь шестое место, оставшись впервые за долгое время без еврокубков.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ЦСКА Москва
Это снятие и дисква походу!!
Молодцы. Правильно сделали.
Как они посмели ослушаться приказа партии? Всех на лесоповал!!!
Сначала на свиньях надо опробовать. Они живучее коней.
+++
тю.