Игроки ЦСКА отказались привиться от коронавируса

Игроки московского ЦСКА в полном составе отказались вакцинироваться от коронавирусной инфекции, об этом рапортует телеграм-канал «Ловите инсайд».

Источник отмечает, что во время тренировочного сбора «армейцам» было предложено сделать прививку, однако команда приняла решение не делать этого.

В стартовом туре российской Премьер-лиги ЦСКА сыграет на своем поле против «Уфы». Поединок состоится в воскресенье, 25 июля, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Напомним, что в прошлом сезоне московский коллектив занял лишь шестое место, оставшись впервые за долгое время без еврокубков.