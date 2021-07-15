Матч с «Рубином» показал, что у «Спартака» не хватает обоймы

В среду «Спартак» провёл второй матч на Кубке Париматч Премьер и добился второй победы со счётом 4:0. Хотя результат одинаковый, казанцы оказали «красно-белым» намного более серьёзное сопротивление. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет над итогами матча.

«Спартак» вновь выиграл 4:0 у участника Лиги конференций. Вновь «красно-белые» ярко показали себя в атаке, где забивали на разный вкус и хорошо в обороне, ведь ни Селихову, ни Максименко прямо уж выручать команду не пришлось. Однако петь дифирамбы Рую Витории рано хотя бы по той причине, что пока остаётся загадкой, каким португалец видит состав «Спартака».

Матч против «Рубина» наглядно показал разницу между теми футболистами, которых принято считать основными, и теми, кто претендует хотя бы на попадание в заявку команды. Учитывая, что «Спартаку» придётся участвовать в еврокубках, наличие боеспособной обоймы просто необходимо. Однако пока с этим у «красно-белых» проблемы.

Георгий Мелкадзе и Ризиуан Мирзов оба матча на Кубке Париматч Премьер провели очень старательно. В особенности первый, который, видимо, очень хочет убедить тренера. Однако выхлопа на фоне «Сочи» и «Рубина» на самом деле немного. Мирзову соперники «Спартака» не дают свободного пространства, и он просто не может показать свои лучшие качества. Кажется, что в «Спартаке» он может пригодиться только в статусе запасного на случай, если надо будет освежать атаку в матчах, когда «красно-белые» будут вести в счёте. В комбинационном футболе, который прививает Руй Витория, Мирзову едва ли есть место.

Что касается Мелкадзе, то он вроде понимает, чего хочет от него тренер. Просто вопрос в мастерстве. Там, где Мелкадзе не может обработать мяч, Соболев уходит от троих соперников и забивает гол. Всё просто. Мелкадзе – старательный парень, это видно, но он едва ли может стать сменщиком даже в матчах против заведомо слабых противников. Откровенно говоря, пугает, что «Спартак» начнёт отбор в Лиге чемпионов без Понсе, который уехал на Олимпиаду. В этой ситуации Соболев будет почти безальтернативным выбором, ведь Ларссона Руй Витория видит на позиции чуть в оттяжке. Мелкадзе же в роли дублёра Соболева – это плохая альтернатива.

Странно, что Максим Глушенков даже не получает шанса при наличии Мирзова и Мелкадзе. Остаётся лишь догадываться, в каком состоянии пребывает этот вингер, раз Витория не даёт ему шансов.

Есть вопросы к игре Николая Рассказова. Его вынос в первом тайме через центр на ногу сопернику, что привело к опасному удару по воротам Селихова, был показательным. Рассказов в целом выглядел неплохо, но его обрезы, передачи в недодачу также слегка пугают. Возможно, в качестве дублёра его можно рассматривать, вопрос остаётся по игроку основы на эту позицию. Руководство «Спартака» объявило, что начинает переговоры по потенциальному новичку, однако до старта сезона осталось всего десять дней.

Есть вопросы по Гапонову, который не убеждает. Учитывая, что «Спартак» перешёл на игру в двух центральных защитников, кажется, что у него шансов так и не будет. Помимо прочего, Руй Витория ждёт выздоровления Павла Маслова, который может сыграть и в центре, и справа.

Пока из всех игроков, которых не использовал Тедеско, по-настоящему нравится лишь Михаил Игнатов. Он себя прекрасно чувствует в центре поля под нападающим. Он поучаствовал во всех трёх мячах «Спартака», забитых после перерыва. Главное же, что Игнатов играет на команду, тонко чувствует партнёров. Во второй части прошлого сезона полузащитник в такой манере действовал за «Спартак-2», а теперь он это переносит на новый уровень. Главное, не спугнуть, как говорится. Обнадёживает, что Руй Витория умеет работать с молодёжью, что придаёт шансы Игнатову.

Также португалец оживил Бакаева, который вновь себя показал неплохо. В матче против «Сочи» он был ярче, но и с «Рубином» сыграл неплохо. В целом же матч против казанцев скорее убедил, что «Спартаку» надо укреплять обойму, чтобы иметь возможность для ротации. По сути, на старт сезона, где будут матчи Премьер-лиги и Лиги чемпионов, Витория подходит с шестью игроками группы атаки на четыре позиции (Промес, Бакаев, Мозес, Ларссон, Соболев, Игнатов), рискованным правым флангом и без альтернативы слева Айртону. Только в центральной оси пока у «Спартака» хорошо и качественно, и количественно – Хендрикс, Умяров, Зобнин и Крал должны закрыть две позиции на все матчи. Вот только этого может не хватить для успешного прохождения жёсткого календаря.