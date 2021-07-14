​У губернатора рассказали о финансировании «Нижнего Новгорода»

В российском футбольном обществе переживают, чтобы «Нижний Новгород» не повторил печальную судьбу «Тамбова». Накануне появилась информация о том, что у новичка РПЛ имеются проблемы с финансированием.

В пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области рассказали РИА Новости о текущем положении дел. Так, в 2021 году из бюджета для клуба был выделен 301 миллион рублей. Сейчас идёт рассмотрение ряда спонсоров для клуба.

Первый свой поединок в Премьер-лиге России «Нижний Новгород» будет проводить в понедельник, 26 июля. В этот день команда на своём поле сыграет против «Сочи». Стартовый свисток футболисты услышат в семь часов вечера по московскому времени.