Онугха стал игроком «Крыльев Советов»

Российско-нигерийский форвард Герман Онугха продолжит карьеру в «Крыльях Советов». Самарцы заключили с датским «Вайле» арендный контракт, по итогам которого будут иметь право заполучить игрока на постоянной основе.

Воспитанник «Краснодара» долго играл в ФНЛ, после чего попробовал свои силы в «Тамбове» (6 голов в 13 матчах) и уехал в Данию (5 голов в 17 матчах).

Как отметил спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко, скауты его клуба искали именно габаритного форварда. Тем более, что такие нападающие с российским паспортом - это редкость.

Также Корниленко добавил, что Онугха уже «влился в коллектив».