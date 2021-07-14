Онугха стал игроком «Крыльев Советов»

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14 Июля 2021, 13:30,
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Российско-нигерийский форвард Герман Онугха продолжит карьеру в «Крыльях Советов». Самарцы заключили с датским «Вайле» арендный контракт, по итогам которого будут иметь право заполучить игрока на постоянной основе.
Воспитанник «Краснодара» долго играл в ФНЛ, после чего попробовал свои силы в «Тамбове» (6 голов в 13 матчах) и уехал в Данию (5 голов в 17 матчах).
Как отметил спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко, скауты его клуба искали именно габаритного форварда. Тем более, что такие нападающие с российским паспортом - это редкость.
Также Корниленко добавил, что Онугха уже «влился в коллектив».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Крылья Советов, Герман Онугха