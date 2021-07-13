Агенты Нзола подтвердили интерес «Краснодара»

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13 Июля 2021, 16:43,
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В агентстве, представляющим интересы форварда «Специи» Мбала Нзола, подтвердили интерес «Краснодара».
- Действительно, «Краснодар» заинтересован в нашем клиенте. Он провел хороший сезон и привлек внимание многих клубов, в том числе и из России. Мы разговариваем со всеми, - заявил агент Нзола в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
Ранее сообщалось, что 24-летним Мбала Нзола интересовался «Вест Хэм».
Сергей Румянцев
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Краснодар, Трансферы футбола - лето 2021, Специя, Мбала Нзола