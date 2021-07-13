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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2021-2022
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РПЛ перенесла четыре поединка из-за жаркой погоды

13 Июля 2021, 10:59,

РПЛ приняла решение поменять время начала нескольких поединков первого и второго туров. Игры были перенесены на более позднее время из-за аномально жаркой погоды.

В первом туре изменено время начала матчей «Ростов» - «Динамо» и «Крылья Советов» - «Ахмат». Первый поединок перенесен с 19:00 на 20:00 мск, а второй - с 17:30 на 19:00.

Во втором туре на час позже сыграют «Крылья Советов» и «Спартак» (19:00 мск). Также под перенос попал матч «Ахмат» - «Сочи» - с 19:00 на 20:00.

В минувшем сезоне чемпионата России золотые медали завоевал петербургский «Зенит». Вторым стал «Спартак», а тройку призеров замкнул другой московский клуб - «Локомотив».

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: РПЛ
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