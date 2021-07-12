Агент Смольникова рассказал о вариантах продолжения карьеры игрока

Агент российского защитника Игоря Смольникова Александр Маньяков рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры игрока в интервью «Спорт-Экспрессу».

По словам агента, у Игоря Смольникова есть предложения из России, но сам игрок заинтересован в продолжении карьеры в Европе. Маньяков отметил, что один из вариантов уже был отложен: Смольникова не устроило предложение одного из европейских клубов.

Агент футболиста также отметил, что время на принятие решения у игрока еще есть: трансферное окно закроется лишь в начале сентября.

В прошлом сезоне Игорь Смольников выступал за «Краснодар». Игрок провел 32 матча, в которых один раз ассистировал партнерам по команде. Однако по завершению сезона контракт игрока был расторгнут.