​«Ахмат» арендовал у «Рубина» Коновалова

«Ахмат» объявил об аренде у «Рубина» полузащитника Игоря Коновалова. Соглашение рассчитано на сезон 2021/2022. За грозненский клуб Коновалов будет выступать с номером 11 на футболке.

25-летний Игорь Коновалов провёл в российской Премьер-лиге 81 матч. На счету полузащитника два забитых гола и пять результативных передач на партнёров.

Первый официальный матч сезона 2021/2022 «Ахмат» проведёт в воскресенье, 25 июля. В этот день грозненцы сыграют против вернувшихся в элитный дивизион «Крыльев Советов». Встреча пройдёт в Самаре и стартует в 17:30 по московскому времени.