​Заболотный рассказал, с кого брал пример раньше

Антон Заболотный вернулся в ЦСКА и готовится дебютировать за команду на взрослом уровне. Как известно, Заболотный является воспитанником «армейцев» и в своё время выступал за молодёжный состав.

Отвечая на вопросы болельщиков, Заболотный рассказал, с какого нападающего он брал пример, когда был игроком молодёжкой команды ЦСКА.

«Большим примером для меня был Вагнер Лав, который на тот момент был лучшим форвардом не только в нашем клубе, но и в России в целом. Он вёл команду вперёд, хорошо играл, занимал лидерские позиции. Он классный», - сказал Заболотный пресс-службе ЦСКА.