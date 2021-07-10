​Ганчаренко прокомментировал травму Сафонова

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10 Июля 2021, 21:01,
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В субботу «Краснодар» разошёлся миром с «Нюрнбергом» (0:0) в контрольном поединке на австрийском сборе. Уже в средине первой половины игры был заменён Матвей Сафонов – голкипер получил травму в момент игры на выходе. Повреждение игрока прокомментировал рулевой «быков» Виктор Ганчаренко.
«Завтра посмотрим. Вроде бы ничего серьёзного нет», - высказался Ганчаренко для пресс-службы «Краснодара».
Первый официальный матч в новом сезоне «Краснодар» проведёт 25 июля. Команда Виктора Ганчаренко будет начинать чемпионат с гостевого поединка против «Урала».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Краснодар, Виктор Ганчаренко, Матвей Сафонов